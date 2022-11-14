Правда глаз колет: ахинея муллократов в ответ на факты от Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

СГБ Азербайджана разоблачила иранскую шпионскую сеть в нашей стране. Подробности этого разоблачения я приводить не стану, они есть в отдельных новостях. Упомяну лишь о самом факте случившегося. И о том, что в ходе расследования выяснилось, что действующие по указке иранских спецслужб и скрывающиеся в Иране от уголовного преследования граждане Азербайджана создали в мессенджере WhatsApp закрытые группы под названиями "Обсуждения" и "Объявления", привлекая туда азербайджанских граждан, и распространяли через эти группы радикальные, религиозно-экстремистские идеи, противоречащие признанным современным международным правом правам человека, противоречащие Конституции Азербайджанской Республики, рассчитанные на создание в Азербайджане религиозного государства.

О чем говорит этот факт? О том, что Иран продолжает подрывную деятельность против Азербайджана, против нашей государственности. И на этом фоне вовсе не удивительна была та истерика, которую закатила группа иранских законодателей. Вот уж действительно, уместно вспомнить про музыкантов духового оркестра, которые захотели сыграть, как на свадьбе, но получилось у них, как на похоронах. На похоронах, уточню, остатков порядочности и здравого смысла.

Что стало поводом для истерики иранских законодателей? Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IX Саммите Организации тюркских государств в Самарканде. "В тюркском мире молодое поколение должно иметь возможность получать образование на родном языке в странах проживания. К сожалению, большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджанского государства, лишено этих возможностей", четко обозначил реально существующую проблему глава нашего государства.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что обучение соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, на родном языке постоянно должно находиться на повестке дня Организации. "Следует предпринять необходимые шаги в этом направлении. Азербайджанское государство уделяет особое внимание обеспечению прав и свобод, безопасности азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах. Мы продолжим свои усилия для того, чтобы наши соотечественники, волею горькой судьбы оказавшиеся отделенными от Азербайджанского государства, сохранили свой язык, традиции, культуру, оставались приверженными идеологии азербайджанства, никогда не прерывали связей с исторической родиной", подчеркнул Президент Азербайджана.

Сразу замечу, что никто из участников IX Саммита ОТГ не возразил против сказанного главой нашего государства. Иными словами, они выразили с ним солидарность. Так что, "отвечая" Президенту Азербайджана, иранские депутаты "отвечают" всем странам-членам ОТГ, что глупо, хотя и привычно для иранской стороны. Глупость речей иранских депутатов сквозила во всем, но в первую очередь в их неспособности выдать достойные контраргументы.

Ничего по сути поднятой Президентом Азербайджана проблеме ими сказано не было. Да и как возразить, если глава нашего государства сказал правду?! Дело в том, что за последние более чем сто лет в Иране не было школьного или другого образования на азербайджанском языке, за исключением 1945-1946 годов, когда правительство Пишавари позволило это. Ситуация не изменилась и после Исламской революции 1979 года.

В действующей Конституции Ирана говорится, что "официальным и образовательным языком в стране является персидский, но и другие языки этнических меньшинств могут быть использованы". Хотя эта статья никогда не применялась на практике. В итоге, почти сорок миллионов азербайджанцев Ирана лишены своего фундаментального права получать образование на родном языке. Совершенно очевидно и то, что поскольку персидский язык не является их родным языком, иранские азербайджанцы начинают карьеру не на равных позициях с точки зрения языка. Это и есть дискриминации, одобренная на государственном уровне.

Для сравнения напомню, что настоящее время в Иране насчитывается около 30 армянских школ (мужских, женских, общих, начальных, средних) и детских садов. С 1995 года кафедры арменоведения действуют на факультетах литературы университетов Тегерана ("Азат") и Исфахана. И это при том, что в Иране проживает всего 60-80 тысяч армян. Такой вот очевидный дисбаланс. Отрицать который невозможно без риска прослыть лжецом.

Впрочем, это ведь не проблема для иранских политиков. Муллократический режим в Иране как раз и является тем самым лжецом, который исчерпал остатки уважения к себе. Он лжет, как дышит, а дышит часто, запыхавшись преодолевать марафон безостановочного лицемерия. Очередной пример которого весь мир увидел совсем недавно, когда глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна все же передала небольшое количество беспилотников России за несколько месяцев до войны в Украине.

Напомню, что ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани называл ложными любые заявления о том, что Тегеран отправил в Россию оружие, в том числе военные беспилотники, для использования в войне против Украины. В частности, об этом 19 октября сообщила пресс-служба МИД Ирана. По его словам, такие "безосновательные заявления, основанные на ложной информации и злобных предположениях, являются частью целенаправленной и политической пропагандистской кампании, проводимой СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран".

Кроме того, Канаани тогда заявил, что Иран придерживается "активного нейтралитета" в отношении агрессии России в Украине. "Исламская Республика Иран с самого начала конфликта выступала против продолжения войны, подчеркивая необходимость прекращения боевых действий и поиска пути урегулирования споров путем переговоров", - говорилось в том сообщении. А потом, как все увидели, появился глава МИД Ирана, который дезавуировал заявление... возглавляемого им ведомства.

Так что, не стоит удивляться лицемерию и глупости иранских законодателей. Они - порождение и гармоничная часть муллократического режима, который готов врать и лицемерить в режиме нон-стоп. Их речи звучат особо аморально на фоне сообщений о том, что не менее 326 человек погибли в результате протестов в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные норвежской группы Иранских правозащитных организаций (IHRNGO).

Правозащитники утверждают, что приведенные сведения представляют собой "абсолютный минимум". По их словам, среди 326 погибших 43 ребенка и 25 женщин. Вот они - последствия борьбы муллократического режима с собственным народом, со своими гражданами, в том числе и азербайджанцами. Но вместо признания ошибочности выбранного пути, некоторые иранские законодатели предпочитают озвучивать ахинею в адрес нашей страны, включающие в себя и неуместный экскурс в историю и призывы "присоединить Нахчыван к Ирану". Все эти речи доказывают одно- усиление Азербайджана, его военные, политические, экономические проблемы крайне враждебно воспринимаются в Иране, который охвачен хаосом и имеет все признаки возможного распада.