В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте

14 ноября известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте выступила с концертной программой в Центре Гейдара Алиева, передает Day.Az.

На бакинском концерте Кристина Орбакайте исполнила как свои новые песни, так и хиты прошлых лет. Специально подготовленная шоу-программа и красочные сценические костюмы певицы вызвали большой интерес зрителей.

Артистизм, талант и песни Кристины Орбакайте, каждая из которых является большой историей любви, нашли путь к сердцам зрителей. Богатый репертуар певицы включает в себя песни самых разных жанров. Кристина Орбакайте также известна своими ролями в ряде фильмов, в том числе ролью в фильме "Чучело".