Байрамов и Абдуллахиян отметили необходимость взаимного диалога

14 ноября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахияном, передает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию в регионе.

Стороны отметили необходимость решения в рамках взаимного диалога и взаимопонимания сложившейся в последнее время ситуации в отношениях двух стран, озабоченность по поводу общественной риторики и других существующих проблем. В частности было указано, что установление контактов между пресс-секретарями министерств иностранных дел двух стран может быть полезным.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и отметили важность продолжения контактов.