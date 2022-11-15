https://news.day.az/politics/1511410.html В Турции открыли парк имени Национального героя Полада Гашимова - ФОТО
В Турции открыли парк имени Национального героя Полада Гашимова - ФОТО
В турецком городе Коджаэли открыли парк, названный в честь Национального героя Азербайджана Полада Гашимова.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.
"При совместной организации Международного Центра исследований общественно-политических процессов, Измитского муниципалитета и Дома культуры имени Гейдара Алиева состоялось открытие парка имени Национального героя - генерал-майора Полада Гашимова", - отмечается в сообщении.
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