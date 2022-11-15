https://news.day.az/politics/1511463.html Посол Фуад Искендеров принял участие в обеде в честь Президента Швейцарии
Посол Фуад Искендеров принял участие в обеде в честь Президента Швейцарии
Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров принял участие в обеде, организованном Ассоциацией иностранной прессы в Швейцарии и Лихтенштейне.
Об этом, как передает во вторник Day.Az, Фуад Искендеров сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Был рад находиться в числе немногих послов, принявших участие в обеде, организованном Ассоциацией иностранной прессы в честь Президента Швейцарии Иньяцио Кассиса, который выступил с речью", - написал посол.
Он также отметил, что в рамках обеда был проведен ряд встреч, в том числе с генеральным директором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой.
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