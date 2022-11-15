https://news.day.az/politics/1511467.html Баку и Лондон укрепляют сотрудничество в сфере образования и бизнеса - посол Фергус Олд - ФОТО
Баку и Лондон укрепляют сотрудничество в сфере образования и бизнеса - посол Фергус Олд - ФОТО
Отношения Азербайджана с Великобританией в сфере образования и бизнеса постоянно укрепляются.
Как передает Day.Az, об этом посол Великобритании Фергус Олд написал в Twitter.
В публикации он также отметил, что провел встречу с представителями Британского совета, Британской торговой палаты в Азербайджане, Азербайджано-Британской ассоциации выпускников и Лондонской бизнес-школы.
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