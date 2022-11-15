https://news.day.az/politics/1511472.html В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец - ФОТО
В рамках выставки в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец - ФОТО
В рамках выставки Les Automnales в Женеве исполнен азербайджанский традиционный танец.
Об этом, как передает во вторник Day.Az, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Горжусь потрясающим выступлением азербайджанской детской танцевальной группы IRS в рамках культурной программы в Женеве "Les Automnales". Группу юных азербайджанских танцоров, проживающих в Швейцарии, возглавляет активный член диаспоры Мария Хан-Хойская Мартиньоли. Спасибо, Мария ханум", - написал посол.
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