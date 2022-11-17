Пашинян вертится как уж на сковороде, понимая неизбежность мирного договора

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о провокационных высказываниях премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью Общественному телевидению страны.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Всякий раз, когда премьер-министр Армении признается в тщетности представления Карабаха о каком-либо будущем, кроме как в составе Азербайджана, ведущая к всеобъемлющему мирному соглашению между Баку и Ереваном дверь кажется эфемерно приоткрывается. Но затем поспешно и упреждающе закрывается, освобождая исповедника от каких-либо немедленных обязательств. Эта модель была центральной во время его интервью в прайм-тайм Общественному телевидению Армении от 11 ноября.

Именно этим Никол Пашинян занимается с декабря 2021 года, когда признал, что даже архаичный процесс при посредничестве Минской группы ОБСЕ, по всей вероятности, привел бы к подтверждению суверенитета Азербайджана над бывшим Нагорно-Карабахским регионом. Он понимает, что в плане переговоров с Баку должен выглядеть "конструктивно", избегая при этом предательства в глазах армянской общественности. Конструктивность требует "значительного компромисса" - или молчаливого согласия с чем-то, что было табу для предыдущих правителей Армении, - что должно быть представлено как неизбежность, уклонение от которого привело бы к чему-то бесконечно более гнусному.

Пашинян, вероятно, считает, что, официально рассматривая карабахскую тему не как территориальный спор, а с точки зрения прав и безопасности проживающих там армян, он проявил предельный разум и гуманность. Еще одна черта его желания казаться конструктивным - это его самопровозглашенная готовность подписать мирный договор к концу года. Он, вероятно, не против какой-либо формы рамочного документа, который не будет касаться всех ключевых точек трения между двумя странами, но предусмотрит гибкие и общие рамки для будущего мира.

Это формальное заявление означает "согласие с тем, в чем стороны не обязательно расходятся во мнениях", и установление оснований для будущих спецификаций. Далеко не являясь прорывом в азербайджано-армянских отношениях, это соглашение для Пашиняна, скорее, послужит полезным средством выиграть время, одновременно позволяя ему уклониться от обязательств, вытекающих из трехсторонней декларации от 10 ноября.

Он также заботится о том, чтобы будущее признание Арменией суверенитета Азербайджана над Карабахом на основе договора не рассматривалось как его личный акт дипломатического сокращения, а как следствие исторического процесса, над которым он не контролировался. Другими словами, то, с чем он вынужден согласиться, следует рассматривать как результат стратегических просчетов предыдущих администраций, предшествовавших его пребыванию в должности.

Во-первых, Пашинян признает, что "международное сообщество, включая Армению, признает "Нагорный Карабах" частью Азербайджана", что он отчасти объясняет неспособностью Еревана представить конфликт в правильном контексте. Для Пашиняна бороться с этим после стольких лет неудач было бы сродни встрече со всем миром.

Во-вторых, он считает, что еще одна стратегическая ошибка была совершена в 2007 году, когда правительство Армении подписало документ, предписывающий уточнить статус Нагорного Карабаха путем будущего референдума, тем самым согласившись на отмену незаконного референдума 1991 года, проведенного в регионе. Для Пашиняна этот неразумный "компромисс" Кочаряна означал признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах.

Занимаясь калибровкой между приоритетами выглядеть конструктивно по отношению к Баку и не быть предателем в глазах своих соотечественников, Пашинян непреклонен в том, чтобы наполнить свою позицию на переговорах требованиями, которые имеют незначительные шансы на положительный ответ со стороны Азербайджана. Его предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг территории, в настоящее время контролируемой российскими миротворцами, и по обе стороны межгосударственной границы (предполагаемая общая ширина 3 км) выглядит и как тактика проволочек, и как попытка искать невозможное, чтобы обрести осколки возможного.

Армения отрицает невыполнение статьи 4 трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, утверждая, что оставшиеся незаконные формирования в Карабахе являются "отрядами местной самообороны", над которыми Ереван не имеет прямого контроля и которые необходимы для безопасности местного армянского населения. Предложение Пашиняна о "демилитаризованной зоне" производит впечатление состряпанного как условие вывода остатков армянских сил из региона и как долгосрочное решение вопроса о фактическом контроле. Представляется, что в мире Пашиняна такая зона также должна стать частью более широкой системы безопасности после вывода российского контингента из Карабаха.

Что касается аналогичной договоренности вдоль межгосударственной границы, то его обоснование, очевидно, основано на недопущении дальнейших потерь в случае новой эскалации и на развороте нынешних позиций на местах к ситуации, существовавшей до мая 2021 года. Это в некотором роде запоздалый ответ Еревана на предложения о "буферной зоне", прозвучавшие в различных кругах Азербайджана после недавней вспышки 13-14 сентября. Буферная зона предназначалась для распространения на всю неограниченную зону, которую Армения считает неотъемлемой частью своей территории. Предложение Еревана, с другой стороны, предусматривает зеркальный вывод азербайджанских и армянских войск с занимаемых в настоящее время позиций с созданием демилитаризованной зоны шириной 3 км.

В общем, в нынешней атмосфере обреченности и мрака, окутывающей Армению, Пашинян остро нуждается в том, чтобы превратить трепещущие в его сознании жалкие печали и тщательно проложенные пути отступления в респектабельную формулу, достойную того, чтобы стать фокусом завораживающей речи. Его интервью от 11 ноября было такой попыткой. Как прокомментировал британский журналист Нил Уотсон: "Пашинян барахтается. Это правда, что невозможно угодить всем людям все время, но он находится в незавидном положении, не угождая никому из людей ниразу".