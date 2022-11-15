Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции

Военнослужащие армий Азербайджана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Казахстана и Кыргызстана участвуют в военных учениях в Спарте (Турция).

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства национальной обороны Турции.

"Мы едины, равны и сильны! Военнослужащие тюркских государств встретились в Спарте. Солдаты армий Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана проходят подготовку в рамках "21-го оперативного курса по борьбе с террористами в населенных пунктах", - говорится в сообщении.