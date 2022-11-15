Президент Accоциации друзей Азербайджана обратился к Макрону и Сенату Франции

Функционирующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана обратилась к главе государства и Сенату Франции в связи с представленным 6 сенаторами проектом резолюции против Азербайджана.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в обращении, адресованном от имени президента Ассоциации Жерома Ламбера Президенту Франции Эммануэлю Макрону и сенаторам, отмечается, что 15 ноября будет говориться о резолюции, касающейся отношений между Францией и Азербайджаном. Oн призвал сенаторов не принимать данную резолюцию, которая создаст сложности между двумя странами.

"Еще раз просим вас продемонстрировать официальную позицию, не вовлекающую правительство Франции в 30-летний конфликт между Арменией и Азербайджаном", - сказал Ламбер.

Он пояснил данную позицию тем, что текст резолюции абсолютно не отвечает нынешней ситуации между Арменией и Азербайджаном и противоречит достигнутым в последние месяцы подвижкам. Он напомнил, что Совет Безопасности ООН неоднократно осуждал оккупацию Арменией азербайджанских земель, что Франция голосовала за все резолюции, осуждающие армянскую оккупацию. Азербайджан, воспользовавшись два года назад правом защиты своей территориальной целостности, положил конец 30-летней оккупации со стороны соседней Армении.

Также подчеркивается, что Эммануэль Макрон в последние месяцы неоднократно заявлял, что Франция признает принятые на международном уровне до армянской оккупации границы Азербайджана. Несмотря на то, что после подписанного в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения Азербайджан предпринимает серьезные усилия, направленные на установление мира и нормализацию, нынешняя обстановка не устраивает националистические экстремистские круги Армении, пытающиеся учинить новые инциденты.

Президент Ассоциации считает неприемлемыми совершение провокаций, продолжение размещения мин на приграничных территориях, отказ вопреки трехстороннему заявлению и договоренностям от вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, от открытия на этой территории коммуникаций связи и транспортных коммуникаций. С сожалением констатируя, что подобные экстремистские силы переняли эстафету у армянской диаспоры и нашли способы убедить некоторых сенаторов во Франции, президент Ассоциации заявляет, что это неуместная инициатива как с точки зрения международного права, так и установления мира и нормальных отношений между странами: "Ведь Франция должна наладить контакты со всеми народами. К сожалению, некоторые представители влиятельной французской общины армянского происхождения на нашей национальной территории руководствуются желанием "мести". Однако это противоречит продолжающимся переговорам между Азербайджаном и Арменией. Как видно, Франция и Европейский Союз, естественно, из-за маневров экстремистов в армянской диаспоре, утратили легитимность, предполагающую занятие позиции в качестве стороны, ведущей переговоры".

Ламбер предупреждает, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продвигаются: "Недавно в Праге и Сочи лидеры Армении и Азербайджана в совместных заявлениях признали суверенитет и территориальную целостность друг друга! Это oзначает, что представленный вам "указ" не отражает нынешней ситуации".

Он отмечает, что, хотя принятие проекта резолюции не будет свидетельствовать о дипломатической позиции Франции, тем не менее, это может несколько изолировать страну от сложных реалий на данных территориях, их истории и народов, к взаимодействию которых она призывает: "В то время как Франции необходимо действовать в соответствии с взаимоотношениями с данными народами, сохранить самое хорошее расположение духа, позволяющее оказывать влияние в этом регионе, находящемся вблизи границ Европы и на стыке многих цивилизаций".

В заключение обращения Ламбер призывает сенаторов не голосовать за резолюцию, не отражающую реальности и нынешней ситуации: "Франция должна стремиться к миру, ее парламентариям следует не создавать проблемы между общинами, а осуществлять совершенно иную деятельность".

Отметим, что к обращению присоединились также координационные советы азербайджанских диаспорских организации, функционирущих в различных странах мира.