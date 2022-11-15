Премьер-министр России посетит Азербайджан

17 ноября в Баку пройдет XI азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в Форуме примут участие премьер-министры Азербайджанской Республики и Российской Федерации - Али Асадов и Михаил Мишустин.

На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с экономическими, транспортными, аграрно-промышленными, гуманитарными связями, сотрудничеством в сфере малого и среднего предпринимательства, взаимными инвестициями и образованием.

Ожидается подписание документов о сотрудничестве в различных сферах.

В Форуме примут участие члены правительства Азербайджана и России, представители деловых кругов, а также различных регионов обеих стран.