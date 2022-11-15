Состоялось заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии
14-15 ноября текущего года в Дербенте состоялось двенадцатое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.
Как сообщили Day.Az в МИД, на заседании было заявлено об успешном выполнении всех мероприятий, запланированных Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссией на 2022 год, проведено обсуждение работ по международно-правовому оформлению государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также рассмотрен и утвержден план работы комиссии на 2023 год.
Встреча прошла в духе взаимопонимания и конструктивного диалога.
Место и даты проведения очередного заседания Совместной комиссии будут согласованы по дипломатическим каналам.
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