Али Асадов и заместитель премьер-министра Беларуси обсудили развитие двусторонних отношений

15 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко.

Как передает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.