https://news.day.az/politics/1511633.html Али Асадов и заместитель премьер-министра Беларуси обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и заместитель премьер-министра Беларуси обсудили развитие двусторонних отношений
15 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко.
Как передает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.
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