Террористы хотят запугать и Турцию, и Азербайджан

Теракт в Турции направлен не только против Турции - совершившие его хотят запугать и Турцию, и Азербайджан. Однако они ошибаются, Турция и Азербайджан не из тех государств, которые можно запугать.

Об этом Trend сказал во вторник ветеран органов безопасности Азербайджана и первой Карабахской войны, почетный сотрудник СГБ, полковник в отставке Азер Гараев, передает Day.Az.

Гараев считает, что совершая подобное, определенные силы пытаются помешать единству тюркских государств.

"11 ноября в Самарканде прошел IX Саммит Организации тюркских государств, была принята декларация. Есть вероятность, что этот теракт нацелен на то, чтобы помешать единству тюркских государств. Конечно, есть немало государств, которые не хотят нашего сплочения", - сказал он.

Этот теракт направлен не только против турецких граждан, но и турецкого государства, добавил Гараев.

"Террор всегда был средством давления незаконных сил на государства. Тем самым террористы пытаются отвернуть эти государства от их политики, повлиять на них", - сказал он.

Гараев также затронул вопрос безопасности посольств Азербайджана и Турции в зарубежных странах, напомнив о череде нападений на посольства Азербайджана.

"Принимающие страны несут прямую ответственность за обеспечение безопасности посольств. Согласно международным конвенциям, каждая страна несет ответственность за безопасность посольств, расположенных на ее территории. Недавние нападения на посольства Азербайджана показали, что некоторые государства не в полной мере выполняют эти обязательства. Наши посольства в зарубежных странах так же должны уделять особое внимание этому вопросу и предпринять необходимые обращения для усиления мер безопасности", - сказал он.