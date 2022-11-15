Французский Сенат должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции

После позорной антиазербайджанской резолюции Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции.

Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.

"Pecunia non olet - деньги не пахнут - видимо именно этим тезисом руководствовался каждый из тех сенаторов, кто проголосовал "за"", - написал Коротченко.

Политический аналитик также напомнил о том, что во Франции даже экс-президенты работают "консультантами" у армянских миллиардеров - см. пример Саркози.

"Он от Ливии взятки брал, будучи президентом. А что Макрон?", - добавил он.