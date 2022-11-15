https://news.day.az/politics/1511693.html Французский Сенат должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции - Игорь Коротченко о позорной антиазербайджанской резолюции
Французский Сенат должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции - Игорь Коротченко о позорной антиазербайджанской резолюции
После позорной антиазербайджанской резолюции Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции.
Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.
"Pecunia non olet - деньги не пахнут - видимо именно этим тезисом руководствовался каждый из тех сенаторов, кто проголосовал "за"", - написал Коротченко.
Политический аналитик также напомнил о том, что во Франции даже экс-президенты работают "консультантами" у армянских миллиардеров - см. пример Саркози.
"Он от Ливии взятки брал, будучи президентом. А что Макрон?", - добавил он.
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