Азербайджан поможет Албании стать частью крупнейшего энергопроекта Европы

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает осуществлять активную дипломатию, направленную на сближение республики с Европой. 15 ноября азербайджанский лидер совершил государственный визит в Албанию. В Тиране прошли переговоры с албанским коллегой Байрамом Бегаем, встретились делегации, были обсуждены вопросы двусторонней повестки. Эта повестка пока что между нашими странами не очень широка - на сегодня подписано только восемь договоров.

Нынешний визит главы Азербайджана в Албанию - первый официальный визит на высшем уровне между нашими странами. В разные годы президенты Албании посещали Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском форуме. В апреле этого года официальный визит в Баку совершил премьер-министр Албании Эди Рама. Как отмечал журналистам господин Рама, Албания и Азербайджан договорились о дальнейших шагах в сферах энергетики и туризма. Но основным, судя по всему, был вопрос поставок азербайджанского газа. Принимая албанского премьера, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан стал экспортером природного газа в Европу, и Албания всегда поддерживала эту инициативу. Высокопоставленные представители этой страны всегда участвовали в заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и внесли большой вклад в реализацию данного проекта. По словам главы государства, "это одна из лучших сфер нашего сотрудничества, и здесь есть потенциал для значительного роста".

В нынешний вторник на встрече в Тиране также основной темой был азербайджанский газ. Президент Ильхам Алиев в заявлении для печати после встречи с Президентом Байрамом Бегаем рассказал о планах Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы. уже сегодня азербайджанский газ вносит вклад и в энергобезопасность европейских стран, а в перспективе будут реализованы проекты расширения этой поддержки.

"Азербайджан и Албания являются членами проекта TAP, и наши страны играют очень важную роль в реализации Южного газового коридора. Представители Албании всегда принимали очень активное участие в заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора, организованных под председательством Азербайджана и Европейского союза. Сегодня азербайджанский газ также вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Он напомнил, что в июле текущего года между Азербайджаном и Еврокомиссией был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере. На основе этого Меморандума к 2027 году в два раза будут увеличены поставки газа в Европу. В настоящее время обсуждается вопрос двукратного увеличения мощности газопроводов TAP и TANAP. Это, по его словам, говорит о том, что в азербайджанском газе есть большая необходимость.

Президент Ильхам Алиев также особо подчеркнул, что Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и эта поддержка всегда была взаимной. Азербайджанская сторона очень ценит эту поддержку, проявленную и в годы оккупации, и в период Второй карабахской войны.

В свою очередь господин Бегай отметил, что Азербайджан воплотил в себе успешный опыт, которым может воспользоваться и Албания. По его словам, Албания очень заинтересована в расширении сотрудничества в области энергетики, инфраструктуры, туризма, сельского хозяйства и промышленности. При этом Президент Албании особо остановился на энергетике, подчеркнув, что Ионическо-Адриатический трубопровод, соединяющий Албанию, Черногорию, Хорватию, повысит геополитическое значение страны. Албания открыта и готова использовать транзитные возможности своей территории, она искренне желает достичь этого. "Мы открываем новые пути для нашего сотрудничества и приветствуем усилия азербайджанской стороны в этом направлении. Мы верим, что, работая вместе, мы сможем мобилизовать и расширить наши возможности", - сказал Байрам Бегай.

Напомним, что в феврале, на заседании Консультативного совета ЮГК Президент Азербайджана определил Албанию как члена команды и заверил, что эта страна начнет получать азербайджанский газ, как только будет готова к эксплуатации газораспределительная сеть. В ходе визита в Тирану он также коснулся этого момента. Азербайджан может и готов внести свой вклад в развитие газовой отрасли Албании. У азербайджанской стороны есть свои подходы и все это будет обсуждаться. Президент Ильхам Алиев заметил, что Азербайджан также может участвовать в этой отрасли в качестве инвестора.

Дело в том, что в Албании по сей день нет современной функциональной газораспределительной сети.

Тестовые поставки азербайджанского газа в Албанию по Трансадриатическому газопроводу (TAP) состоялись в мае 2020 года. По сообщению консорциума TAP AG, природный газ по ТАР поступил на первый четырехкилометровый участок трубопровода от греко-албанской границы до измерительной станции учета в Билиште (Албания).

В июле 2021 года Оператор Трансадриатического газопровода (TAP AG), министерство инфраструктуры и энергетики Албании и Albgaz подписали соглашение по точке выхода у газокомпрессорной станции в Фиере. В рамках соглашения TAP AG обязался построить объекты для подачи газа в Албанию. Интерконнектор Fier South будет после завершения передан государству и будет принадлежать, управляться и эксплуатироваться только правительством Албании. На сегодня страна располагает газотранспортной системой протяженностью почти 500 километров, которая, однако, практически не используется и является устаревшей. Решение инфраструктурных задач позволит укрепить позиции Албании на маршруте поставок азербайджанского газа на Балканы. В самой Албании добываются небольшие объемы газа, использующиеся в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.

В начале ноября текущего года Консорциумом ТАР были получены запросы от Албании для подключения к газопроводу на четырех разных выходах. Албания рассчитывает покупать азербайджанский газ в 2023-2031 годах на четырех точках выхода: на выходе в городе Кучова объемом 262 миллиона кубометров газа, в городе Росковец - 192,6 миллиона кубометров, и на двух выходах в городе Фиер объемом 262 миллиона кубометров и 1,8 миллиарда кубометров газа.

Энергетика пока что остается основным пунктом повестки экономического сотрудничества двух стран. Хотя большое внимание албанская сторона уделяет и развитию сотрудничества в сфере туризма. По информации албанских СМИ, Президент Байрам Бегай акцентирует внимание на туризм как еще одном важном секторе экономик двух стран, обладающих большим потенциалом.

Тем не менее, повторим, основное содержание двустороннего взаимодействия пока что составляет энергетика. В декабре 2014 года между правительствами Азербайджанской Республики и Албании был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии генерального плана газификации Албании. Данный документ предусматривал участие азербайджанской SOCAR в строительстве необходимой инфраструктуры для газификации Албании за счет газа, который будет поставляться посредством ТАР. Первоначально Албания рассматривалась как ключевая страна проекта МГП TAP - из 871 км его маршрута по албанской территории должны были пройти 215 км трубопровода по суше и 37 км - по морю. МГП TAP должен был пройти по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направляться на юг Италии. Как подчеркивал бывший глава Албании Мета, TAP является одним из самых важных стратегических проектов, в которых когда-либо участвовала Албания, потому что благодаря этому проекту страна впервые будет включена в карту газовых коридоров мира и станет одной из основных стран-транзитеров азербайджанского газа из Каспийского моря в Европу.

Однако к запуску Трансадриатического газопровода Албания оказалась не готова принять газ. По мнению албанских экспертов, раскритиковавших эту ситуацию, у страны было достаточно времени для того, чтобы реализовать проект Ионическо-Адриатического трубопровода и соединить газопровод Фиер-Влора с TAP.

Визит Президента Ильхама Алиева в Албанию, думается, поможет ускорить работу в этом направлении. И Албания, наконец, осуществит свою мечту - подключится к самому масштабному и стратегически важному энергетическому проекту континента, реализованному благодаря дальновидности азербайджанского лидера.