Армяне обстреляли два района Азербайджана - Минобороны
15 ноября с 21.40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.
Кроме того, 16 ноября в 00:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Агдамском районе.
Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
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