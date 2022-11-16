https://news.day.az/politics/1511769.html Продлен срок ареста еще 6 обвиняемых по "Тертерскому делу"
Продлен срок ареста еще 6 обвиняемых по "Тертерскому делу"
Продлен срок ареста еще 6 обвиняемых по "Тертерскому делу".
Как сообщает в среду Day.Az, ходатайство следственного органа по этому поводу было рассмотрено в Бакинском Военном суде.
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