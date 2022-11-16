Продлен срок ареста еще 6 обвиняемых по "Тертерскому делу".

Как сообщает в среду Day.Az, ходатайство следственного органа по этому поводу было рассмотрено в Бакинском Военном суде.

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