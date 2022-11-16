Армяне рассчитывают на Париж? Как бы им снова не ошибиться

Последняя антиазербайджанская резолюция Сената Франции - это невразумительный по своему содержанию, не имеющий юридического обоснования и не создающий никаких ни политических, ни правовых последствий документ. Он не только не окажет никакого воздействия на позицию Евросоюза или ООН, но даже правительство самой Франции вряд ли отреагирует серьезно на этот документ. Особенно в части, касающейся санкций, которая может иметь серьезные последствия и для интересов французского бизнеса в Азербайджане, и для двусторонних отношений. Это просто сотрясение воздуха.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По мнению Мусабекова, очевидно, что после очередного телефонного разговора Макрона с Президентом Азербайджана, для Парижа стало очевидным, что принимать его ни в каком варианте как посредника в урегулировании с Арменией Азербайджан не намерен. После этого Франция, видимо, окончательно определилась в роли лоббиста армянских интересов, государства, которое будет давить на Баку, чтобы оказать какую-то политическую поддержку Еревану.

"Насколько эта политика принесет Франции дивиденды и нарастит любовь к ней в Армении, сказать сложно. А вот остатки, если не уважения, то готовности вести дела с этой страной после появления подобного рода резолюций, в Азербайджане Франция может потерять. Шестьдесят процентов всех внешнеэкономических связей в нашем регионе у Франции завязаны на Азербайджане - не на Армении или Грузии. Именно Азербайджан является привлекательным рынком для французских компаний, именно в нашей стране работает крупнейшая французская энергокомпания Тоталь. Если Париж хочет все это перечеркнуть, то, как говорится, вольному воля. Нет ничего такого, что вместо французов не могли бы предоставить нам такие партнеры Азербайджана, как Великобритания, Италия, Германия. Конечно, Азербайджан не заинтересован в том, чтобы искусственно портить отношения с Францией, но и отступать перед ее высокомерным поведением Баку не станет. Решением своего Сената Франция лишь мешает уважению к себе, Азербайджан же этим не смутить и не заставить свернуть со своего пути", - сказал наш собеседник.

Азербайджанский депутат посоветовал армянам не питать особых иллюзий относительно того, что Франция может помочь им реализовать их претензии на азербайджанские земли. Мусабеков напомнил, что Франция, которая победила в Первой мировой войне и навязала проигравшей Османской империи несправедливый Севрский договор, вынуждена была впоследствии отказаться от него, пойти на соглашение с правительством Ататюрка и подписать Лозаннский договор, оставивший армян ни с чем. Армяне, питавшие тогда большие надежды на Франции, вынуждены были идти на поклон к Анкаре и Москве и довольствоваться Карсским и Московским договорами, обеспечившими ей хотя бы такое присутствие на карте мира.

"Как бы армянам снова не ошибиться, впав сегодня в эйфорию в связи с позицией Парижа, считая, что Франция окажет какое-то особое давление на Баку, и тот дрогнет и пойдет навстречу армянским притязаниям. Тот мир, который сегодня предлагает армянам Азербайджан, через некоторое время Армении придется вымаливать. Вот о чем стоит подумать нашим соседям", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева