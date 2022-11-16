Азербайджанская армия провела учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии состоялись показательные батальонно-тактические учения.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на основании разведданных, полученных в соответствии с планом учений, адаптированных к условиям реального боя, была определена территория вероятного совершения провокации диверсионной группой условного противника.

Покинув пункт постоянной дислокации в целях пресечения возможной провокации, батальон выдвинулся в район сосредоточения и успешно выполнил первое задание, нейтрализовав условного противника.

На последующем этапе были установлены наблюдательные посты, подразделения провели поисковые операции в населенных пунктах.

Основной целью проведения учений является совершенствование взаимодействия между штабом и подразделениями при приведении батальона в состояние боевой готовности, а также развитие навыков командиров по управлению боем и оперативному принятию решений.

В результате действий, выполненных с высоким профессионализмом, были достигнуты все поставленные на учениях цели.