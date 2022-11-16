Госсекретарь США призвал Армению к продолжению переговоров с Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Армении к продолжению переговоров с Азербайджаном.

Об этом говорится в публикации Энтони Блинкена на его странице в Twitter, передает в среду Day.Az.

"Я призвал премьер-министра Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после переговоров министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. Соединенные Штаты по-прежнему привержены этим усилиям", - написал он.