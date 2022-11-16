https://news.day.az/politics/1511791.html Госсекретарь США призвал Армению к продолжению переговоров с Азербайджаном
Госсекретарь США призвал Армению к продолжению переговоров с Азербайджаном
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Армении к продолжению переговоров с Азербайджаном.
Об этом говорится в публикации Энтони Блинкена на его странице в Twitter, передает в среду Day.Az.
"Я призвал премьер-министра Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после переговоров министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. Соединенные Штаты по-прежнему привержены этим усилиям", - написал он.
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