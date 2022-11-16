Руководитель La Gazette Жан-Мишель Брюн назвал позорной резолюцию Сената против Азербайджана

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, в своей статье в газете назвал позорной резолюцию Сената Франции, инициированную армянскими экстремистами против Азербайджана.

Как передает Day.Az, в статье говорится, что 3 октября группа сенаторов представила проект резолюции против Азербайджана в Сенат Франции. Эта резолюция была принята 15 ноября подавляющим большинством голосов.

Автор отмечает, что внешняя политика Франции не зависит от решений Сената и эта резолюция в данном контексте не имеет никакого влияния.

Напомнив, что перед заседанием Сената азербайджанцы, проживающие во Франции, провели мирную акцию перед Люксембургским дворцом, французский журналист сказал, что азербайджанская община во Франции с ее несколькими тысячами представителей имеет меньший вес во французской политике по сравнению с армянским лобби в стране.

"Следует также отметить, что во Франции главным представителем армянского лобби является Жан-Марк Ара Торанян, представитель АСАЛА (Армянская секретная армия освобождения Армении), которая стояла в 1980-х годах за ужасающей провокацией, совершенной в 1983 году в аэропорту Орли. Это нисколько не мешает тому, что сегодня его принимают в качестве друга в Елисейском дворце, Национальном собрании и Сенате Франции", - говорится в статье.

В статье также отмечено, что в тексте вынесенной на голосование резолюции, в частности, содержится требование к французским и европейским властям ввести эмбарго на газ, импортируемый из Азербайджана, и "немедленно вывести Азербайджан с территории Армении".

"Однако там почему-то не упоминается факт оккупации армянами 20 процентов территории Азербайджана в нарушение всех международных законов и четырех резолюций ООН, а также необходимость полного вывода армянских формирований из Карабаха согласно последним трехсторонним заявлениям", - говорится в статье.

Брюн подчеркнул, что после прошедших выборов наиболее консервативная часть французского политического класса, усилившая свое влияние, следуя примеру других европейских стран, находящихся в сложной экономической ситуации, таких как Италия, избрала в качестве аргумента защиту гипотезы "европейской идентичности", которая должна основываться на христианских западных корнях. Однако невозможно определить "национальную идентичность", учитывая, что Европа, особенно Франция, имеет многочисленные и разнообразные корни.

Автор отмечает, что в этом контексте одной из главных причин отказа Турции в членстве в Европейском союзе является то, что это мусульманская страна. "Это означает, что большая часть французской культуры, которая, несомненно, обязана Ибн Сине, Ибн Хальдуну или Низами, Святому Августину или Фоме Аквинскому, забыла свои мусульманские корни. Это невежество или слепота во многом проистекают от Жюля Ферри, "отца" светской школы, который решил убрать из европейских учебников все упоминания об арабских корнях. Это связано с невежеством наших соотечественников в данном вопросе", - сказал журналист.

В статье говорится, что сегодня это проявляется в жестоких кампаниях исламофобии, за которые французы-мусульмане расплачиваются каждый день.

"Почему вы нападаете на Азербайджан, который является полностью светской страной, где все религии могут свободно сосуществовать, где большинство населения составляют мусульмане и в то же время проживает самая большая еврейская община в регионе? Просто потому, что французские идентитаристы, утверждающие, что защищают армян как "восточных христиан", которым якобы "угрожают мусульмане", считают, что они вступили в новый крестовый поход, чтобы защитить христианство и, следовательно, "европейскую цивилизацию", - говорится в статье.

Французский журналист также упомянул, что в резолюции, о которой идет речь, игнорируются страдания азербайджанского народа на протяжении около тридцати лет, часть территории страны которого была оккупирована и разрушена, заминирована, и то, что население оккупированных территорий подверглось этнической чистке.

"Эта резолюция намеренно искажает и перекладывает ответственность на других. Требуя от Азербайджана "покинуть территорию Армении", "возвращения пленных армян на родину", она игнорирует постоянные нападения армянских диверсантов на территорию Азербайджана, отказ правительства Армении предоставить карты мин, установленных на азербайджанских землях, а также игнорирует вопрос судьбы 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе конфликтов. Францию не смущает парадокс, заключающийся в поддержке Украины и в то же время Армении, сражающейся плечом к плечу с российскими войсками, хотя Азербайджан с самого начала конфликта оказывал Киеву помощь", - сказал Брюн.

Автор отмечает, что данный эпизод с Сенатом, представляющий собой ироничную рекламу армянских экстремистов, сумевших вовлечь французских парламентариев в этот жалкий маскарад, является одним из фундаментальных эпизодов исламофобской внутренней политики Франции, проводящей также неподобающую внешнюю политику в отношении государств Кавказа и Центральной Азии и тем самым все более теряющей свой авторитет среди народов в политическом, культурном и даже лингвистическом плане, а также это отвращение Франции от своих фундаментальных принципов. "Увы!" - заключает автор.