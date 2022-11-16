https://news.day.az/politics/1511814.html Заявление омбудсмена в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции
Заявление омбудсмена в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила в международные организации и другие структуры заявление в связи с принятой Сенатом Франции антиазербайджанской резолюцией, сообщает в среду Day.Az.
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