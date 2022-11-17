Врун Арцрун пошел на повышение

Автор: Мехти Ахмедзаде

Помните главного вруна вооруженных сил Армении Арцруна Ованнисяна? Того самого, который являлся главой пресс-службы министерства обороны во время Второй Карабахской войны и на протяжении 44 дней рассказывал сказки армянскому народу о том, что якобы Азербайджан терпит поражение по всем фронтам. Публика хавала и радовалась, но потом все ударились лбом об стену, когда реальность стала очевидной.

В общем, стало известно, чем он ныне занимается. Позорник после 44-дневной войны сбежал в США, где провел кое-какое время, выставляя фотографии с дорогими сигарами и алкоголем, а сейчас, кажется, деньги закончились и Арцруну пришлось вернуться в Армению, где ему по блату (какому непонятно) дали возможность стать "экспертом" в комиссии парламента по обороне и безопасности.

На опубликованной в Сети фотографии армяне замечают, что ныне не работающее в системе минобороны посмешище (так они называют Ованнисяна) приходит на заседания комиссии в военной форме.

"Большего оскорбления форме армянского военнослужащего, чем нахождение в ней Арцруна, придумать было, наверное, невозможно", - пишут недовольно в соцсетях.

Ну, на самом деле можно придумать, ведь армянская армия всегда была комедийным институтом. Как минимум, потому, что верила в то, что она "непобедима". Но сейчас не об этом.

Тут речь о человеке, который на протяжении 44-дней врал армянскому обществу по поводу реальной ситуации на фронте, который тиражировал бред про "победы" армянской армии в тот самый момент, когда азербайджанская армия ежедневно освобождала село за селом, город за городом, район за районом, и который пошел на повышение. Такая вот в стране, проигравшей войну, традиция карьерного роста - награждать лузеров.

Хотя, если подумать, можно понять для каких целей реанимируются, такие посмешища, как Арцрун. В Армении всегда есть нужда в тех, кто бесстрашно готов нести ахинею, чушь, ложь. Ованнисян в этом смысле профессионал. И таких арцрунов в Армении полно - что у власти, что в оппозиции.

Каждый из них постоянно высказывает абсудрные заяления и мысли, пытаясь хоть как-то повлиять на новую реальность в регионе, которая неизменна. В любом случае, приходится констатировать, что в Армении чрезвычайно распространилось редкое заболевание под названием "арцрун головного мозга". Подхватившие этот недуг видят галлюцинации. Причем до такой степени, что они на полном серьезе говорят о каком-то там "статусе", несуществующем "арцахе" и его т.н. "народе". Лечится такое долго и со временем. Как видно по примеру самого Арцруна. Реальность его уже поломала. Ну, или исправила. Смотря под каким углом смотреть.