Армяне совершали массовые разрушения на освобожденных территориях Азербайджана

Группа блогеров, побывавших на освобожденных территориях Азербайджана, поделилась впечатлениями от увиденного в местных СМИ и на своих страницах в социальных сетях.

Как передает Day.Az, иностранные блогеры посетили освобожденные территории Азербайджана, в том числе Шушинский, Физулинский, Зангиланский и другие районы. Здесь они ознакомились с массовыми разрушениями, совершенными во время армянской оккупации, заминированными территориями и проводимыми в настоящее время широкомасштабными реставрационно-строительными работами.

"В результате Карабахской войны на территории Азербайджана были совершены массовые разрушения, города были полностью стерты с лица земли. Мы видели одну из разрушенных мечетей в районе 10 километров от границы с Ираном", - написал на своей странице в Facebook блогер Дэйв Гордон.

"Территория Карабаха была освобождена Азербайджаном после почти 30-летней оккупации. Несмотря на то, что на этих землях были установлены миллионы мин, которые необходимо обезвредить, процесс восстановления уже начался. В течение года были сданы в эксплуатацию "умные дома", рассчитанные на 50 семей, и аэропорт в Физулинском районе", - подчеркнул блогер.

Другой блогер, Шай Де Лука, написал в своем Twitter-аккаунте:

"Добро пожаловать в место, где Восток встречается с Западом - Азербайджан. В то время, когда антисемитизм достиг уровня, невиданного десятилетиями, евреи живут в очень толерантной среде в этой стране с преобладающим мусульманским населением.

Мы посетили освобожденные территории Азербайджана. Здесь нам предстояло пройти через контрольно-пропускной пункт, созданный для обеспечения безопасности посетителей от растянувшихся на километры минных полей. Мы, израильтяне, очень хорошо знаем реалии войны".

"В настоящее время мы находимся в Карабахском регионе Азербайджана. Здесь повсюду минные поля. Все деревни были разрушены. Мы наблюдали за процессом обезвреживания мин издалека. Мы прямо на границе с Ираном. Горы, которые вы видите здесь, и здания, расположенные у их подножия, являются территорией Ирана", - написал израильский блогер Адам Зиво на своей странице в Twitter.