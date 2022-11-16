Парламент Азербайджана осудил предвзятую позицию Ирана

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана была осуждена предвзятая позиция Ирана по отношению к стране, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал на заседании депутат Зияфет Аскеров, после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности Иран начал проводить учения у освобожденных от оккупации границ, тогда как вопросы безопасности границ должны были заботить Иран тогда, когда эта территория находилась под оккупацией.

По его словам, причина, по которой Иран не выражал мнения против оккупации азербайджанских земель, большинство населения которых составляют мусульмане, очевидна. Такие моменты, как заявления об армяно-иранской дружбе и братстве не ускользают от внимания Азербайджана, добавил Аскеров.

Депутат Хикмет Бабаоглу сказал на заседании, что прошедшие после Победы Азербайджана два года еще раз показали, какие трудности преодолела страна для ее обретения. Он отметил, что после войны появились новые вызовы, среди которых также вопросы обеспечения безопасности, прав, идентичности десятков миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана. По словам депутата, в Иране, как известно, проживают десятки миллионов азербайджанцев. Более 100 лет ограничивались их права и свободы, в том числе право получать образование на родном языке. После 1979 года иранский режим посягнул и на культурные права наших соотечественников и попытался определить их идентичность не на основе национальных ценностей, а на основе вероисповедания.

"Статья 152 Конституции Ирана гласит, что официальным языком в Иране является фарси. Но и на других языках обучение не запрещено. Если так, то почему сегодня азербайджанцы не могут получать там образование на своем родном языке? Если Конституция Ирана применяется одинаково ко всем гражданам, почему горстка армян, проживающих в Иране, имеет право на обучение на своем родном языке, но это конституционное право не действует по отношению к азербайджанцам? Иран на протяжении долгих лет оказывает давление на наших соотечественников, подвергая их национальной и культурной ассимиляции. Иран делает это намеренно, на уровне официальной государственной политики, чтобы лишить наших соотечественников их национальной идентичности", - сказал Бабаоглу.

Он подчеркнул, что продолжением и итогом всего этого стали военно-политическая и экономическая поддержка Ираном Армении, союз Ирана с Арменией, оскорбляющей ислам, разрушающей исламское культурное наследие.

"Союз Ирана с Арменией, оскорбляющей ислам, означает, что он вместе с ней оскорбляет нашу священную религию", - добавил Бабаоглу.