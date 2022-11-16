Наблюдатели из Азербайджана будут следить за ходом президентских выборов в Казахстане

На президентских выборах в Казахстане в качестве наблюдателей от Азербайджана примут участие восемь человек.

Об этом сказал в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс-конференции, посвященной предстоящим президентским выборам в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Правительство Казахстана настроено на то, чтобы выборы были прозрачными и открытыми. Президентские выборы будут проходить при участии 641 наблюдателя, в том числе 532 наблюдателей от международных организаций и 109 наблюдателей из 35 государств", - сказал он.

Абдыкаримов подчеркнул, что предстоящее голосование следует уже за масштабными реформами, проведенными в стране.

"Это седьмые президентские выборы в Казахстане со времени обретения независимости. В них участвуют 6 кандидатов с разными политическими взглядами. Также впервые в выборах принимают участие две женщины-кандидата", - добавил он.

Посол выразил надежду, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут развиваться еще более плодотворно в период после выборов.