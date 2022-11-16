Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации

Первая леди Украины Олена Зеленская разместила на своей официальной странице в Instagram публикацию, в которой отметила Гобустанский государственный историко-художественный заповедник Азербайджана, передает в среду Day.Az.

Она отметила, что в 32 странах появилось уже 50 украиноязычных аудиогидов.

"Это 50 мест чрезвычайного культурного и исторического значения, в которых зазвучал украинский язык. Азербайджан, историко-художественный заповедник "Гобустан". Уникальное место, где найдено более 6 тысяч наскальных рисунков. Одно из первых на планете, где зародилось искусство. На очереди обязательно новые достопримечательности и новые аудиогиды на украинском", - подчеркнула Зеленская.