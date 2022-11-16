Резолюция Сената Франции является вмешательством во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) депутат Айдын Мирзазаде.

"Этой предвзятой резолюцией Сенат Франции вмешивается во внутренние дела независимого государства, ставит под сомнение его территориальную целостность", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что резолюция Сената Франции полностью противоречит международному праву.

"Сенат Франции превратился в инструмент армянского лобби. После победы Азербайджана в 44-дневной войне Франция более открыто демонстрирует свою проармянскую позицию. Эта резолюция Сената Франции направлена на обострение ситуации в регионе", - сказал Мирзазаде.