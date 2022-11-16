https://news.day.az/politics/1511990.html План разминирования Карабаха - сроки и цифры
План разминирования Карабаха - сроки и цифры
К 2026 году от мин будут очищены 280 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.
Согласно Плану мероприятий, Национальному агентству по разминированию территорий Азербайджана поручено выполнить эту задачу совместно с министерством внутренних дел, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
При этом в 2022-2025 годах должно быть обеспечено разминирование 215 тысяч га территорий.
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