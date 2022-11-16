Бесполезная смена поз Никола Пашиняна: в чем смысл месседжа Энтони Блинкена?

Автор: Акпер Гасанов

"Я призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна сохранить динамику мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября", об этом на своей странице в "Twitter" 16 ноября написал госсекретарь США Энтони Блинкен. Это был очень четкий месседж для армянского премьера.

Которому еще кое о чем напомнили. "Соединенные Штаты остаются приверженными этим усилиям", - написал также Блинкен. Это такое дипломатичное напоминание Пашиняну об изречении Авраама Линкольна, согласно которому можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время.

Армянский премьер искренне считает, что он настолько поднаторел в финтах ушами, что можно теперь дурачить всех, и в первую очередь свой собственный народ, все время. В США ведь видят, как Пашинян часто меняет позу. Да, именно позу, а не позицию. Позиция может быть у того, кто имеет принципы. У Пашиняна их нет. У него есть жажда удержания власти. И ради достижения этой цели, он готов менять позы, приноравливаясь под желания новых партнеров.

Главным из которых, судя по всему, он избрал президента Франции Эммануэля Макрона. Который, безусловно, давно ищет фиговый лист, с помощью которого можно было бы скрыть позор поражения Армении в войне против Азербайджана. Ведь данное поражение стало ударом и для официального Парижа, который лишился возможности влиять на процессы в регионе через статус страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Принятая вчера верхней палатой палаты парламента Франции резолюция- часть работы Макрона в данном направлении. Ведь она нарушает принцип территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Кроме того, в данной резолюции Азербайджан обвиняется в "военной агрессии против Армении". Что само по себе нелепо, ибо Азербайджан является страной, территории которой более четверти века находились под армянской оккупацией.

Что, замечу, вполне устраивало французских политиков разного пошиба. Особо нелепо звучит призыв к правительству Франции ввести ряд экономических санкций против Баку. Уверен, что в конечном итоге до этого не дойдет. Кишка тонка у Макрона подписать такое, хотя это представители правящей партии инициировали принятие скандальной и аморальной резолюции. Проголосовав за нее, кстати, в самых смешных традициях всеобщего "одобрямса" времен СССР.

Вот вам и "французская демократия", вот вам и "плюрализм мнений". Когда "сверху", из Елисейского дворца, спускается приказ, все французские сенаторы вмиг становятся "однопартийными". Итог их вчерашнего позора, конечно же, способен был сильно приободрить Никола Пашиняна. Который может подумать, что за спиной мсье Эмманюэля он может юлить сколько угодно.

Но, в реальности это не так. И заявление Энтони Блинкена- тому очень четкое доказательство. Армянский премьер действительно изрядно всех утомил частой сменой поз. То он заявляет о готовности сделать шаги к миру, то несет ахинею о праве карабахских сепаратистов иметь собственную армию. То выступает за принятие "вашингтонского варианта" мирного договора, то ратует за "российский вариант".

При этом, Армения не выполняет того, под чем Пашинян поставил свою подпись в ночь на 10 ноября 2020 года. Тут тебе и нежелание открывать Зангезурский коридор и нежелание разоружить вооруженные отряды карабахских сепаратистов. Все это говорит о том, что Пашинян в реальности не хочет подписания мирного договора с Азербайджаном. Он имитирует эту готовность, в реальности срывая мирные инициативы Баку.

В Азербайджане все это видят и на все это не раз указывали как официальному Еревану, так и покровителям Армении. Теперь, как видим, дать подзатыльник Пашиняну решил и госсекретарь США. Поймет ли цель этой воспитательной работы армянский премьер? Время покажет. Но, Азербайджан оставляет за собой право самому провести воспитательную работу. Правовые основания для этого у нас есть. Военные, политические возможности тоже. И пусть потом сколько угодно резолюций анти-азербайджанского характера принимают во Франции,а Пашинян - сколько угодно меняет политические позы. Не поможет.