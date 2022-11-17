https://news.day.az/politics/1512060.html В Азербайджане определяют лучшую танковую роту - ВИДЕО
В Азербайджане определяют лучшую танковую роту - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Сухопутных войсках проводятся состязания на звание "Лучшая танковая рота".
Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в состязаниях, проводимых в целях повышения знаний военнослужащих, совершенствования их боевых навыков, проверяется боеготовность танковых подразделений.
Команды сдают зачеты по вождению, стрельбам в дневное и ночное время, физической подготовке и другим упражнениям.
По итогам состязаний, проводимым до 24 ноября, будет определен экипаж, который будет удостоен звания "Лучшая танковая рота".
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