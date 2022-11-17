Азербайджанские депутаты примут участие в сессии ПА НАТО

Депутаты Милли Меджлиса, члены делегации в Парламентской ассамблее НАТО Сиявуш Новрузов, Малахат Ибрагимгызы, Кямран Байрамов и Эльшан Мусаев 18 ноября отправятся в Мадрид для участия в 68-й сессии ПА НАТО.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, в рамках сессии будут проведены обсуждения по новой стратегической концепции НАТО, ситуации на Западных Балканах, борьбе с терроризмом, киберугрозам, вызовам, которым способствуют климатические изменения, и другим темам.

Визит завершится 22 ноября.