Организация тюркских государств поздравила Азербайджан

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с Днем национального возрождения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации организации в Twitter.

"Поздравляем Вас с 17 ноября - Днем национального возрождения Азербайджанской Республики!" - отметили в ОТГ.

Байрам Эльшадов