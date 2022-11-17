https://news.day.az/politics/1512087.html Организация тюркских государств поздравила Азербайджан - ФОТО
Организация тюркских государств поздравила Азербайджан - ФОТО
Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с Днем национального возрождения.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации организации в Twitter.
"Поздравляем Вас с 17 ноября - Днем национального возрождения Азербайджанской Республики!" - отметили в ОТГ.
Байрам Эльшадов
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