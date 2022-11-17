Париж открыто демонстрирует "христианскую солидарность" с Ереваном

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Руфиз Хафизоглу

Заместитель генерального директора АМИ Trend

Франция, которая, по мнению большинства армян, мирового армянства, является частью "большой Армении", приняла резолюцию против Азербайджана. Ждать другого от французских парламентариев, одурманенных армянским самогоном, не приходится.

Данная резолюция - ни что иное, как клочок бумаги, не имеющий никакой юридической силы. Несомненно, данная резолюция показывает, что французские парламентарии являются марионетками армянской диаспоры, и принята она была с расчетом на "коллективный Запад". В "колыбели демократии" считают, что тем самым "подали пример" другим странам. Однако не учитывается, что понятия "коллективный Запад" давно уже не существует, Париж является аутсайдером Европы и этот процесс сильно ускоряется самими же официальными лицами Франции.

Отметим, что данная резолюция представляет собой не только грубое нарушение норм и принципов международного права, но и полностью противоречит обязательствам, в частности в рамках пункта 3 статьи 2 "Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве" (1993) между Азербайджаном и Францией. В целом же для Франции никогда не существовало каких-либо обязательств, что можно было заметить и в период 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Фактически, Франция, являвшаяся членом Минской группы ОБСЕ, лишь делала вид, что прилагает усилия для урегулирования бывшего нагорно-карабахского конфликта. Но как только Азербайджан решил этот конфликт своими силами, Париж вдруг вспомнил о своих "обязательствах" - но перед Ереваном, и 15 ноября принял предвзятую резолюцию против Азербайджана.

В результате принятия Сенатом этой предвзятой резолюции парламент Азербайджана обратился к правительству страны с призывом о принятии ряда мер, среди которых:

- недопущение привлечения Франции к участию в инициативах и мероприятиях, связанных с процессом нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также каких-либо дискуссий с французскими официальными лицами по этим вопросам до предоставления французским правительством односторонних гарантий;

- поднятие вопроса о преступлениях Франции - политических, военных, против человечности - в рамках международной организации в качестве председателя Движения неприсоединения;

- вынесение вопроса исламофобской политики Франции на повестку в рамках ОИС;

- вынесение вопроса исламофобской политики Франции на повестку в рамках организаций тюркских государств.

По сути в истории Франции нет практики урегулирования каких-либо конфликтов, лишь геноциды в Руанде и Алжире. Франция, история которой полна фактов о геноцидах, военных преступлениях, также активно пропагандировала исламофобию, прикрываясь "свободой слова". Принятая против Азербайджана резолюция - ни что иное, как так называемая "христианская солидарность", и подобными действиями Париж демонстрирует всему миру, что Франция больше не светское государство, а страна, которая осталась в дремучем средневековье.