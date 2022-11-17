Азербайджан вечно будет независимым!

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения - 17 ноября.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю Азербайджан с Днем национального возрождения 17 ноября. Азербайджан навсегда останется независимым! Да здравствует турецко-азербайджанское братство!".