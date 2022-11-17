https://news.day.az/politics/1512115.html Азербайджан вечно будет независимым! - Чавушоглу - ФОТО
Азербайджан вечно будет независимым! - Чавушоглу - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения - 17 ноября.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю Азербайджан с Днем национального возрождения 17 ноября. Азербайджан навсегда останется независимым! Да здравствует турецко-азербайджанское братство!".
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