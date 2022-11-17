Посол Британии поздравил азербайджанский народ

Посол Британии Фергус Олд поздравил азербайджанский народ по случаю 17 ноября - Дня Национального возрождения.

Как сообщает Day.Az, в этой связи дипломат поделился публикацией в Twitter на азербайджанском языке.

"Сегодня азербайджанский народ отмечает день начала борьбы, результатом которой стали его суверенитет, свобода и государственная независимость. Поздравляю весь азербайджанский народ с 17 ноября - Днем Национального возрождения!", - отметил дипломат.