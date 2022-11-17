https://news.day.az/politics/1512147.html Посол Британии поздравил азербайджанский народ
Посол Британии поздравил азербайджанский народ
Посол Британии Фергус Олд поздравил азербайджанский народ по случаю 17 ноября - Дня Национального возрождения.
Как сообщает Day.Az, в этой связи дипломат поделился публикацией в Twitter на азербайджанском языке.
"Сегодня азербайджанский народ отмечает день начала борьбы, результатом которой стали его суверенитет, свобода и государственная независимость. Поздравляю весь азербайджанский народ с 17 ноября - Днем Национального возрождения!", - отметил дипломат.
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