https://news.day.az/politics/1512149.html Карабахская победа показала, насколько силен дух возрождения - минобороны Турции
Карабахская победа показала, насколько силен дух возрождения - минобороны Турции
Министерство национальной обороны Турции разместило публикацию в связи с 17 ноября - Днем национального возрождения Азербайджана.
Как передает Day.Az, Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ.
"День национального возрождения стал важной поворотной точкой движения, начатого братским азербайджанским народом 34 года назад. А через 32 года наши братья одержали большую победу в Карабахе, показав, насколько силен дух возрождения", - говорится в публикации.
Также подчеркивается, что Турция всегда будет вместе с азербайджанскими братьями и сестрами, следуя высказыванию "Одна нация, два государства".
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