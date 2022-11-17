Карабахская победа показала, насколько силен дух возрождения

Министерство национальной обороны Турции разместило публикацию в связи с 17 ноября - Днем национального возрождения Азербайджана.

Как передает Day.Az, Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ.

"День национального возрождения стал важной поворотной точкой движения, начатого братским азербайджанским народом 34 года назад. А через 32 года наши братья одержали большую победу в Карабахе, показав, насколько силен дух возрождения", - говорится в публикации.

Также подчеркивается, что Турция всегда будет вместе с азербайджанскими братьями и сестрами, следуя высказыванию "Одна нация, два государства".