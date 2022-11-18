Пашинян грезит о возрождении армии

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вторая Карабахская война, завершившаяся два года назад Победой Азербайджана и разгромным поражением Армении, разоблачила много фейков армянских властей, да и всего мирового армянства. Среди множества таких фейков был миф о так называемой "непобедимости" армянской армии. Однако, как показали события и боевые действия при освобождении Карабаха, никакого т.н. "героизма" у армянских солдат не было и не могло быть.

На днях в Ереване заявили, что остатки этой самой "героической" армии они будут восстанавливать. Заявил об этом, кстати, капитулянт Никол Пашинян.

"Бюджет Армении на 2023 год предусматривает, что зарплаты военнослужащих будут существенно увеличены. Это также означает переход к построению профессиональной армии", - сказал армянский премьер в парламенте.

По его словам, согласно бюджету 2023 года, Армения внедряет процесс аттестации военных, что означает двукратное, а также трехкратное повышение их зарплаты.

"Это означает, что мы переходим к профессиональной армии", - сказал Пашинян.

Армянское правительство намерено в 2023 году потратить на оборонные расходы более 505 млрд драмов (примерно $1 млрд 250 млн), что на 160 млрд драмов больше, чем в 2022 году.

Интересно, как Армения переходит к профессиональной армии, если у них повсюду дезертиры, да и идет процесс по узакониванию "откосов". Армянская армия всегда являлась проектом бестолковым и не подлежит восстановлению, ибо число уклонистов и дезертиров растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Никто не хочет служить в институте, где все грабится, да и воевать за чужую землю. Помнится, как армянские солдаты во время 44-дневной войны говорили журналистам или просто выставляли в своих соцсетях, как их используют в качестве пушечного мяса, что никому нет до них дела. Не было нормальных экипировок, оружия, даже аптечек. Сеть облетали видео, где армянские солдаты спали в грязи, на снегу, замерзали на открытом воздухе, под дождем. Потом были те, кто решил воевать...но со своими командирами, а не с азербайджанской армией.

Что стало по итогам войны, которую спровоцировал Ереван? Половина ребят погибли, половина сидит, потому дезертировали, чтобы не погибнуть. Теперь, о каком переходе к профессиональной армии говорит Пашинян, если, по статистике, мужчин в стране не хватает и уже принялись использовать женщин?

Сколько бы армянское правительство ни выделило на так называемое "возрождение армянской армии", все сизифов труд. Потому что Азербайджан не стоит на месте. Мы продолжаем укрепление нашей военной силы. В 2023 году увеличивается финансирование сферы обороны и национальной безопасности на 4,6% - до 5 млрд 320,1 млн манатов ($3 млрд 129,5 млн по текущему курсу), что в три раза превышает новый военный бюджет Армении. О численности наших бравых бойцов и суперсовременном вооружении вообще говорить не будем. Своими яркими речами и разговорами об армейских проектах Пашинян просто играет на внутреннюю публику, для их успокоения. Армянская армия никогда не восстановится, а то, что попытаются восстановить, будет уничтожено при первой же провокации.