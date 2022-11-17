Посол МИД России по особым поручениям Игорь Ховаев посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.



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