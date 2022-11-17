Крах планов "Швондера" и "Шарикова": четкий месседж для Варданяна и его хозяев

Начну издалека. С экскурса в недавнее прошлое, а именно в период, предшествовавший распаду СССР. Тогда, и на протяжении нескольких лет после исчезновения с географических карт мира страны под названием Советский Союз, в первую очередь в России, голову поднял криминалитет. Помимо рэкета и наркоторговли, люди столкнулись с таким неведомым ранее явлением, как игра в наперстки.

Суть ее была проста. В людном месте - у вокзала, на рынке, у входа в большой магазин - молодой парень клал картонку, на которой крутил наперстки или небольшие стаканчики. Под ними катался маленький шарик, место расположения которого и предлагалось угадать. Прекрасно помню, что такие ушлые ребята работали и в Баку, в переходах метро.

С тех пор прошло более трех десятков лет. Мир шагнул далеко вперед во всех отношениях. И нигде, ни в Баку, ни в Москве, вы уже не встретите наперсточников, пытающихся заработать на людской наивности. При этом, как мы с удивлением обнаруживаем, все еще есть носители ментальности наперсточников. Причем, они на полном серьезе считают себя теми, кому дано право играть роль вершителей судеб.

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, объявивший себя "государственным министром" в Ханкенди, безусловно является ярким примером мелкого наперсточника, изображающего из себя невесть кого. Сразу отмечу, что такой самовлюбленности и самоупоения не было даже у дворняжки Шарика, после того как профессор Преображенский и его напарник доктор Блюменталь придали псу человеческий облик.

При этом, из повести Булгакова "Собачье сердце" мы помним и про Швондера, который не только внушил, теперь уже Полиграфу Полиграфовичу Шарикову, что он пролетарий, но и вручил ему документы начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных. Вот тогда, бывший пес и принялся рассуждать о своем несогласии с Энгельсом и Каутским и требовать себе отдельную комнату в доме того, кто его человеком сделал.

Чем все это закончилось для Шарикова? Все помнят. Его вернули в прежнее состояние. Рубен Варданян уже находится на пути к полному повторению судьбы героя бессмертной булгаковской повести. Пока, правда, он прячется за спиной прототипа Швондера, который тоже в Москве обитает. Откуда, из-за московской спины, периодически подает признаки жизни.

Нет, до оценки переписки Энгельса с Каутским пока не дошло, но о планах носителя философии наперсточника, незаконно находящегося на временно неподконтрольной Баку территории Азербайджана, он себе позволяет. Российское издание "Ъ", как мы помним, однажды уже предоставило трибуну Варданяну. И он тогда сделал ряд совершенно нелепых и провокационных заявлений, рассуждая о каком-то, в реальности не существующем "арцахе".

На этот раз своего журналиста к Варданяну направило российское РБК. Однако позже агентство отказалось транслировать это интервью, мотивировав это "угрозами" журналисту Илье Доронову, бравшему интервью у Варданяна, со стороны азербайджанцев в социальных сетях. Чушь, конечно, редкая! С каких это пор российские журналисты стали действовать, исходя из записей азербайджанцев в соцсетях?!

Совершенно очевидно напрашивается иная параллель. Российский медиа-пропагандист Владимир Соловьев пригласил в эфир своего проекта "Полный контакт" еще одного карабахского сепаратиста Давида Бабаяна. Посольство Азербайджана в России жестко отреагировало на появление этого персонажа в российском телеэфире. После чего Соловьев вынужден был извиняться за эту "большую политическую ошибку".

Причем сделал он это дважды. Сначала он извинился в интернет-эфире своего проекта, а затем признал свою "личную политическую ошибку" в телеэфире федерального канала "Россия 1". Так что, Илье Доронову, скорее всего, объяснили в Москве его большую политическую ошибку, попутно отказав в публикации интервью с Варданяном. Брал ли Доронов у Варданяна деньги, придется ли ему их теперь возвращать - это их личное, если не сказать интимное, дело.

Азербайджан свою позицию по Варданяну высказал открыто и четко. "Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с такими, как отправленный Москвой Варданян",, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем. И это был еще один "привет" от главы нашего государства тем силам, которые наивно верят в то, что у них получится сообразить нечто вроде "реванша".

Тут хочу напомнить, что к 2025 году правительство Азербайджана планирует построить газопровод из Агдама в Ханкенди и установить на нем газорегуляторные пункты, говорится в утвержденной президентом Азербайджана " Государственной программе большого возвращения на освобожденные от оккупации территории". То есть, у руководства страны есть четкие планы по восстановлению всего Карабаха, включая Ханкенди, где пока находятся карабахские сепаратисты и московские засланцы, этакие амбициозные носители философии мелких наперсточников. Никто не в силах будет помешать Азербайджану. В том числе и новоявленные и ожившие "Шариковы" и "Швондеры".