Джейхун Байрамов и Михаил Швыдкой обсудили меры по построению доверия в регионе

17 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как сообщили Day.Az в четверг в МИД, на встрече были обсуждены гуманитарные и культурные вопросы на двусторонней и региональной основе, а также меры по построению доверия в регионе.

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