https://news.day.az/politics/1512277.html Джейхун Байрамов и Михаил Швыдкой обсудили меры по построению доверия в регионе - ФОТО
Джейхун Байрамов и Михаил Швыдкой обсудили меры по построению доверия в регионе - ФОТО
17 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
Как сообщили Day.Az в четверг в МИД, на встрече были обсуждены гуманитарные и культурные вопросы на двусторонней и региональной основе, а также меры по построению доверия в регионе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре