https://news.day.az/politics/1512279.html Глава МИД Азербайджана встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" - ФОТО
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" - ФОТО
17 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Европейского союза ЕС во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.
В делегации представлены ответственные послы и специальные посланники по "Восточному партнерству" Евросоюза и ряда стран-членов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре