Глава МИД Азербайджана встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству"

17 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Европейского союза ЕС во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.

В делегации представлены ответственные послы и специальные посланники по "Восточному партнерству" Евросоюза и ряда стран-членов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.

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