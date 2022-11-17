Бывший президент Боснии и Герцеговины стал членом Международного центра Низами Гянджеви

Бывший Президент Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович стал членом Международного центра Низами Гянджеви.

Как сообщили Day.Az в Международном центре, Шефик Джаферович являлся членом Президиума Боснии и Герцеговины с 2018 года.

За время пребывания в должности он принял участие в 6/7/8/9 Глобальных Бакинских форумах, проводимых под патронатом Президента Азербайджанской Республики и организуемых Международным центром Низами Гянджеви; Римском собрании на высшем уровне, проводимом под патронатом Президента Италии, Нью-Йоркском собрании на высшем уровне, организуемом в рамках ООН, и принимал представителей Международного Центра на более чем 10 заседаниях в Сараево.