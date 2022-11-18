Продажная Пелоси покидает свой пост

Продавшаяся армянам на старости лет Нэнси Пелоси покидает пост руководителя фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США.

Как передает Day.Az,, она объявила об этом в своем выступлении на заседании нижней палаты законодательного органа.

"С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в [приступающем к работе в январе] Конгрессе следующего созыва. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность", - сказала Пелоси.

Тем не менее она не уходит на пенсию, а остается работать в нижней палате Конгресса.

Напомним, что в середине сентября, после широкомасштабной провокации Армении на границе с Азербайджаном этого года Пелоси наведалась с визитом в Ереван, где сделала ряд странных заявлений, которые стали серьезным ударом по усилиям по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Кроме того, мадам выдвинула неприемлемые, безосновательные и несправедливые обвинения в адрес Азербайджана .

Инцидент, произошедший на условной, неделимитированной границе в ночь с 12 на 13 сентября текущего года, являлся широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана. Вооруженные Силы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию была на военно-политическом руководстве Армении.

В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствовашие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса было тому свидетельством. Пелоси пыталась использовать этот визит для своей внутриполитической повестки и чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США, а также получить дополнительные голоса на выборах.

Выборы в США состоялись, но американские армяне, видимо, не помогли. Старушка Пелоси потратила время и усилия зря.