Будут разминированы 280 тыс. га освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

Распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 16 ноября, утвержден План мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Одним из важнейших стратегических направлений строительства, восстановления и устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий, в соответствии с государственной программой, является очистка региона от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, что в период, прошедший после заявления от 10 ноября 2020 года, от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 268 человек. Из них погибли 45 человек, в том числе 35 гражданских лиц, ранения получили 223 человека, в том числе 91 гражданское лицо. На сегодня разминированы 59 055 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, обезврежены 76 810 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Согласно I Государственной программе "Большого возвращения", к 2026 году будет разминировано 280 тысяч гектаров освобожденных территорий. В соответствии с Планом мероприятий, Агентство Азербайджана по разминированию будет осуществлять эту задачу совместно с министерствами внутренних дел, обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям. При этом в 2022-2025 годах должно быть проведено разминирование 215 тысяч га территорий.

Конечно, одним из основных факторов, замедляющих этот процесс, является то, что Армения не предоставила точные минные карты. Армянское военно-политическое руководство до сих пор продолжает политику террора, пытается воспрепятствовать возвращению азербайджанцев на родные земли.

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов сказал Trend, что международная поддержка процессу разминирования территорий Азербайджана находится не на том уровне, на котором хотелось бы, передает Day.Az.

"Однако совместно с соответствующими государственными ведомствами ведется работа в этом направлении. Надеемся, что в ближайшее время масштаб и объем этой поддержки возрастут", - сказал он.

По словам Сулейманова, становление Агентства происходило в соответствии с поставленными с 2021 года целями. В ближайшие годы будет расти как человеческий, так и технический потенциал Агентства. В соответствии с этим будет закупаться необходимое оборудование, инструменты и техника.

"Увеличилось также число сотрудников Агентства, и этот процесс продолжается. В нашем региональном учебном центре в Гёйгёле продолжается обучение новых саперов, руководителей групп, а также ведутся тренинги по саперным работам", - сказал Сулейманов.

Армения, заинтересованная в создании препятствий возвращению азербайджанцев на родные земли, продолжает политику минной войны. Эта страна, на которую не оказывается никакого международного давления, и сегодня производит мины. Подобные шаги Армении, говорящей о мире в регионе, вне понимания.

Освободив оккупированные территории за счет своей военной мощи и политической воли, Азербайджан, так же за счет собственных сил, восстанавливает эти земли. Реализация "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" обеспечит безопасное возвращение азербайджанцев на свои родные земли.