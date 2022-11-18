"Сыртыг Рубо": галлюцинации пешки в чужой игре

Автор: Акпер Гасанов

Многие представители армянской политической элиты являются обладателями, мягко говоря, характеризующих их не с самой выигрышной стороны, прозвищ. К примеру, бывший депутат армянского парламента, предприниматель Самвел Алексанян является обладателем прозвища "Лфик Само". Прозвище закрепилось за ним потому, что в начале предпринимательской карьеры он занимался продажей бюстгальтеров.

Алексанян с тех пор сделал операцию на носу, потерял депутатский мандат, но так и остался для рядовых армян носителем погоняла "Лфик Само".

И это еще не самое забавное. Самый крупный армянский олигарх Гагик Царукян, в свое время сидевший в тюрьме, но возглавляющий партию под забавным названием "Процветающая Армения", и вовсе носит прозвище "Тупой Гаго". О причинах рождения такого погоняла у Царукяна подробно рассуждать не стоит. Они написаны у него на лице.

Российско-армянский олигарх Рубен Варданян, судя по всему, пока не обзавелся в Армении соответствующим прозвищем. Считаю, что пора устранить этот пробел. Ведь человек собрался в долгое политическое путешествие. Да, уже в самом начале пути он вляпался в историю, амбре от которой разносится по всему Ханкенди, но именно по этой причине он и заслужил прозвище.

Есть в азербайджанском языке слово "сыртыг". Деликатный перевод которого- наглый. Уверен, что Рубен Варданян заслужил именоваться "Сыртыг Рубо". Почему я не перевел его прозвище на русский или армянский? Да потому, что в Армении воруют не только азербайджанскую музыку. Недавно услышал от одного тамошнего выступающего, что и слово "хияр", то есть огурец, в Армении считают своим.

Плюс, я же своими глазами видел, как премьер-министр РА Никол Пашинян что-то лепетал в очередном своем записанном видео, произнося хорошо известные в нашей стране слова "таланчы" и "гёрмямиш". Так что, Рубену Карленовичу, который пока пребывает в азербайджанском городе Ханкенди, обязательно объяснят перевод слова "сыртыг".

А я, тем временем, объясню, чем он его заслужил. Для этого, я вынужден напомнить то, о чем громко и четко заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем. Заявление это, добавлю, было широко растиражировано в международной прессе.

"Я думаю, важно, что Армения открыто заявляет о том, чего она действительно хочет. Если они хотят вести разговор о правах и безопасности армян в Карабахе, этого не получится. Мы готовы говорить об этом с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланными Москвой людьми, такими как Варданян, у которых в карманах миллиарды украденных у русского народа денег. Он был отправлен из Москвы туда с очень четкой повесткой", подчеркнул глава государства.

Что это за повестка - мы не раз писали. Варданян спонсирует митинги в Ханкенди и Ереване, на которых звучат заявления о невозможности мирного договора между Азербайджаном и Арменией, о невозможности возврата Ханкенди под контроль официального Баку. В общем, цель у него - сугубо деструктивная. Варданяна послали в Ханкенди для провокаций.

Ясное дело, что провокаторами, да еще с таким темным прошлым, никто за стол переговоров садиться не будет. Тем более, что все в нашей стране знают, откуда управляется этот засланец. "Старшего позови", обычно говорят в таких случаях в Азербайджане. Вот и в данном случае, в нашей стране, назвав покровителей Варданяна, четко указали, что говорить будут с ними, а не с "Сыртыг Рубо".

Уверен, что сам Варданян все это прекрасно понял. Но потому он и является отныне носителем указанного мною прозвища, что предпочел "прикинуться шлангом". Он сделал вид, что с ним кто-то ведет заочный диалог. И принялся что-то строчить в ответ. Поразительного нахальства персонаж! Страдающий, ко всему прочему, параноидальным расстройством личности.

У него галлюцинации. Например, ему привиделось, что кто-то в Баку готов начать диалог с карабахскими сепаратистами в его, "Сыртыг Рубо", лице. Хотя совершенно очевидно, что Президент Азербайджана Ильхам всего лишь повторил то, о чем заявлял и ранее. Варданяну достаточно было всего лишь погуглить. И тогда бы он узнал, что именно заявил глава нашего государства перед четырехсторонней встречей с главами Армении, Франции и Европейского совета Европы в Праге.

"Армяне Карабаха - наши граждане, и мы сами решим, когда и как с ними разговаривать", - подчеркнул тогда Президент Азербайджана. Но "Сыртыг Рубо", которого открыто назвали нерукопожатным, принялся рисовать воздушные замки, один другого смешнее. Он уже придумал даже "международных посредников", в число которых, наряду с Россией и США, "вписал" и Францию".

"Сенат которой на днях принял резолюцию, содержащую пункт о признании Нагорного Карабаха. Франция, напомню, также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ", вербально самоудовлетворялся московский засланец. И это при том, что данная резолюция носит сугубо рекомендательный характер, а представитель МИД Франции Брис Рокфей уже заявил, что она не отражает позицию правительства Франции.

И еще, специально для новоявленного обладателя погоняла, напомню совсем свежее заявление в тему. Американская администрация заявила, что механизм Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) более не функционирует и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном.

Такое резюме озвучил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер. "Минская группа, как она была известна, не функционирует", - отметил Рикер. "Азербайджан попросту заявил, что более не будет иметь дела с Минской группой", - добавил он.

Так что, как видим, "Сыртыг Рубо" бредит или галлюцинирует. Что, впрочем, не удивительно. Пешки в чужой игре вполне могут считать себя чем-то большим. Как минимум до тех пор, пока ими не пожертвуют.