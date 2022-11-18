Источник: Агентство международной информации Trend

Резолюция, принятая Сенатом Франции - вне рамок логики и права.

Об этом сказал в пятницу, отвечая на вопросы Trend, бывший посол Турции в Азербайджане, руководитель Общественного объединения по поддержке социального развития IMZA в Турции, сопредседатель Союза старейшин Турции и тюркского мира Хулуси Кылыч, передает Day.Az.

Он отметил, что принятие этой резолюции свидетельствует о том, что уровень Сената Франции упал до уровня армянской диаспоры.

"Мы не знаем, какие ожидания у Сената Франции от армянской диаспоры. Однако они существуют, если была принята эта предвзятая резолюция, представляющая собой вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Это также создает препятствия продолжающимся мирным переговорам. Под 4 резолюциями ООН стоит также подпись Франции как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Так что Франция сама себе противоречит", - сказал Кылыч.

Также, по его словам, принятая Сенатом Франции резолюция противоречит международному праву.

"Эта резолюция была принята с целью создания напряженности на Южном Кавказе. Однако эти усилия тщетны. Турция и Азербайджан никогда не признают эту резолюцию. Если Франция так любит армян, пусть отдаст Армении Марсель. Карабах - это сердце Азербайджана. Резолюция Франции будет осуждена Организацией тюркских государств. В очередной раз становится ясно, насколько важно наше единство. Франция должна расследовать реалии и выяснить истину", - сказал Кылыч.