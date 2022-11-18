Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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