Учреждается представительский офис Азербайджана в Палестине

Будет учрежден представительский офис Азербайджана в Палестине.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в законопроекте "Об учреждении представительского офиса Азербайджана в Палестине (в городе Рамалла)", обсуждение которого было добавлено в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).

Депутаты обсудят данный законопроект на сегодняшнем заседании.