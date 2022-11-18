https://news.day.az/politics/1512412.html Учреждается представительский офис Азербайджана в Палестине
Учреждается представительский офис Азербайджана в Палестине
Будет учрежден представительский офис Азербайджана в Палестине.
Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в законопроекте "Об учреждении представительского офиса Азербайджана в Палестине (в городе Рамалла)", обсуждение которого было добавлено в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).
Депутаты обсудят данный законопроект на сегодняшнем заседании.
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